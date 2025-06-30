İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçen hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilen ancak nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’ın tetkikleri sürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçen cuma gece acil olarak tomografiye giren Çalık’ın sonuçlarını değerlendiren 12 kişilik hastane heyeti Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yaptı.

Çalık’ın boynundan 4 parça kitle alındı. Çalık’ın boynundan 24 Haziran’da da biyopsi alınmıştı.