İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Cezaevinde tutulduğu süre boyunca 20 kilo verdiği belirtilen Çalık’ın, lösemi nüksü açısından yüksek riskli olduğu hastane raporlarına yansıdı. Ancak Adli Tıp Kurumu, yapılan tetkiklerin yenilenmesini isteyerek Çalık’ı İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Tetkik süreci halen devam ediyor.

“Yalnızca Hukuk Değil, Vicdan da Rehber Olmalı”

Trabzon’da gerçekleştirilen bir basın toplantısında konuşan Başkan Genç, hukukun sadece yasalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda vicdani değerlere de dayanması gerektiğini vurguladı. Genç, “Mehmet Murat Çalık bizim hemşehrimiz, Maçkalı. Kendisiyle çocukluk yıllarımızdan beri tanışıklığımız var. Geçmişte ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı, şu anda da benzer bir süreçten geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Hakkında Hüküm Yok, Yargılama Sürmekte”

Başkan Genç, Çalık’ın halihazırda hüküm giymediğini ve yargılamanın sürdüğünü hatırlatarak, “Bir hukukçu olarak ifade ediyorum ki; hüküm verilmemiş bir kişi için sağlık durumu bu derece kritikse, tutuksuz yargılanma seçeneği değerlendirilmelidir” dedi.

“Adli Tıp Süreci Tamamlansın, Umuyorum Şifa Bulur”

Sözlerini Çalık’a geçmiş olsun dileklerini ileterek sürdüren Genç, “Adli tıp raporunun bir an önce tamamlanmasını umut ediyorum. Yargı sürecinin tutuksuz biçimde devam etmesi ve başkanımızın bu süreçte sağlığına kavuşması en büyük temennimiz” diye konuştu.

AKP’LİLER DE ŞİKÂYETÇİ

Daha önce AK Partili bir destek mesajı da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dan gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Turan, Çalık’a şifa dilemiş, tutuksuz yargılanmasını umut ettiğini söylemiş ve eklemişti: “AK Parti grubunda, bir kişinin suçlu çıkmasından mutlu olacak bir psikopat olduğunu düşünmüyorum.”