İki kez kanser atlatan, cezaevinde 18 kilo veren, boynunda kitle bulunan, geçtiğimiz hafta anjiyo yapıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz. Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır." açıklamasını yaptı.