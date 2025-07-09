Ameliyat olduktan sonra dün taburcu edilerek cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı.
İki kez kanser atlatan ve cezaevine girmesinin ardından yaşadığı kanser rahatsızlığının nüksetmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Çalık, 3.5 ayda 18 kilo vermişti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyatının ardından tekrar cezaevine gönderilmişti. Çalık'ın son hali de ortaya çıkmıştı.
HASTANEDEN TAHLİYE TAVSİYESİ
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la ilgili hastane tarafından hazırlanan raporda "lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup yakın hematolojik takibi uygun olacaktır" ifadesi yer aldı.
Hastaneden yapılan açıklamada "hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilerek cezasının infazının konutta gerçekleşmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.