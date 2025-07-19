İki kez kanser atlatan, cezaevinde 21 kilo veren ve değerleri sınırda bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için Adli Tıp Kurumu tetkiklerin yeniden yapılması kararını verdi. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık mahkumlar koğuşu penceresinde, annesi Gülseren Çalık ise hastane önünde beklerken görüntülendi.
TELE 1'den Ersin Eroğlu, Çalık'ın mahkumlar koğuşu penceresinde görüntülendiği, annesi Gülseren Çalık'ın ise hastane önünde bekleyişini sürdürdüğü kareleri yayımladı.