Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önce iki kez yendiği kanser nedeniyle 21 kilo verdi.

Adli Tıp kararıyla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık, mahkum koğuşunun penceresinden görüntülendi.

Gündeme damga vuran bu karelerin ardından, annesi Gülümser Çalık bugün SÖZCÜ TV canlı yayınında gözyaşlarıyla oğlunun özgürlüğü için çağrıda bulundu.

Gülümser Çalık, şöyle konuştu:

-Çok çaresizim. 99’u tekrar yaşamak istemiyorum. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum.

-Adalet bakanından, savcılardan, hakimlerden merhamet istiyorum. Ben anneyim, dayanamıyorum çocuğumun eriyip gitmesine dayanamıyorum. Oğlum hasta, feryadımı duyun. Aklımı kaybetmek üzereyim. O tahlillerin çok zor olduğunu biliyorum.

-O tetkikler çok zor, bir daha yapılmasını istemiyorum. Oğlumu yanımda istiyorum. Bütün devlet büyüklerinden ricamdır. Beni kaale alsınlar. Feryadımı duysunlar.

-Eğer suçu varsa inceleyip baksınlar. Oğlumu yanımda istiyorum. Bütün devlet büyüklerimden ricam; beni anlasınlar.

-Arabasını takip ettik, asker beni uzaklaştırmak istedi. Feryat ettim; ‘O benim oğlum’ dedim. Oğlum çok perişan, dün benim onu gördüğümü hissedince daha da üzüldü. Feryadımı duysun devlet büyükleri.

Öte yandan, Murat Çalık 1. kattan 11.kata alındı.