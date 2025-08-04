İki kez kanser atlatan, hastalığının nüksetmesiyle karşı karşı olan İzmir Şehir Hastanesi'nde sadece özel koruyucu ekipmanla girilebilen enfeksiyon riski çok yüksek olduğu bir serviste yatan ve beslenme desteği sağlanan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın annesi gözyaşları içinde feryat etti.

"BENİ HASTANENİN BAHÇESİNE DEFNEDİN"

SÖZCÜ TV'deki Para Politika programına bağlanan anne Çalık, "Çok üzgünüm, bekleyiş içindeyim. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Oğlumun serbest kalmasını diliyorum. Gözü yaşlı anneyim. Oğlum buralardan çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin dedim, dayanamıyorum." diye konuştu.

Anne Çalık şu ifadeleri kullandı:

Oğlumun tekrar o günleri yaşamasını asla kaldıramam. Bu benim için ölüm derecesidir. İnşallah Adli Tıp Kurumu'ndaki hekimlerimiz benim sesimi, feryadımı duysun. Benim gibi gözü yaşlı anneleri daha fazla ağlatmasınlar. Yavrumu bana, ailesine bağışlasınlar. Haftada bir gün görüşüyoruz.