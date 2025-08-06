Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edildikten sonra sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. 21 kilo veren Çalık’ın kemik iliğinden biyopsi alınmış, ardından cezaevine geri gönderilmişti.

SEVK SIRASINDA AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Ancak cezaevinde durumu yeniden kötüleşen Çalık, 18 Temmuz’da Adli Tıp Kurumu’nun talebiyle İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırıldı. Burada bir kez daha kemik iliği biyopsisi yapıldı. Tedavi süreci boyunca annesi, eşi, kız kardeşleri ve yakınları hastane önünde nöbet tuttu.

Bugün hastane tarafından hazırlanan rapor Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aynı gün saat 17.00 sularında Çalık, Buca Cezaevi’ne geri sevk edildi. Ancak sevk sırasında ailesine gösterilmedi.

GÜLÜMSER ÇALIK FENALAŞTI: 'ŞU PARMAKLIKLARI KIRMAK İSTİYORUM'

Sevk işlemi sırasında annesi Gülümser Çalık, oğlunu görememesine tepki göstererek gözyaşları içinde konuştu. “Ben dimdik ayaktayım, oğlumun arkasındayım” diyen Çalık, oğlunun suçsuz olduğunu vurguladı ve dosyaların incelenmesini talep etti. Konuşmasının ardından fenalaşarak bayılan anne Çalık için ambulans çağrıldı ancak hastane aracının gelmediği belirtildi.

Gülümser Çalık, “Oğlumun suçu yok. Oğlum tertemiz, vicdanlı, namuslu bir insan. Benim oğlum bana ‘Anne üzülme. Benim vicdanım rahat’ dedi. Çünkü ben onu öyle yetiştirdim. Vatanını, milletini, bayrağını seven bir çocuk. Çalışkan, dürüst. İnceleyin. Elinizde her şey. Bakın, dosyalarını inceleyin. Gizli kapaklı bir şey yok. Kötü hissediyorum kendimi. Şu parmaklıkları kırmak istiyorum. Benim bütün vücudum sallanıyor. Kötüyüm. Ama ayaktayım. Gerekirse cezaevinin orada yatıp kalkacağım. Gitmeyeceğim bir yere” dedi.

Gülümser Çalık ve Çalık’ın ablası Yeşim Çalık, özel araçla hastaneye götürüldü. Aile üyeleri, Çalık’a uygulanan işlemlere tepki göstererek “Terörist muamelesi” yorumunda bulundu.