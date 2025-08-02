İki kez kanser atlatan ve cezaevinde20 kilo veren, İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisinde yatan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun halen gelmediğini belirterek "Ama artık beklemeye gerek yok, çünkü tablo çok açık: Mehmet Murat Çalık, cezaevi koşullarında kalamayacak bir sağlık durumundadır." dedi.

Koçhan, "Mehmet Murat Çalık’ın hastane süreci, 20 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde başladı. Bugün itibarıyla tam 44 gün oldu. 18 Temmuz’dan bu yana ise, İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisinde yatmakta. Bu zorlu süreç hâlâ devam ediyor. Kaldığı servis, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların takip edildiği, enfeksiyon riski çok yüksek bir yer." dedi.

Koçhan şu ifadeleri kullandı:

Girişler sadece özel koruyucu ekipmanla mümkün. Sınırlı şartlarda görüşme sağlanabiliyor.

Bu süreçte birçok tetkik yapıldı. Beslenme desteği sağlandı, kilosu gıda takviyesiyle dengelenmeye çalışıldı. Ancak tüm bu işlemlere rağmen, hâlâ beklenen rapor hazırlanmadı.

Ama artık beklemeye gerek yok, çünkü tablo çok açık: Mehmet Murat Çalık, cezaevi koşullarında kalamayacak bir sağlık durumundadır. Bu sadece tıbbi bir gereklilik değil; hukuki bir gerçek, ve en önemlisi, insani bir sorumluluktur.

Bu, halkın vicdanından yükselen bir çığlıktır. Sessiz kalmayın. Gecikmeden adım atın.