İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın aylar sonra annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.

Avukatı Melih Koçhan tarafından servis edilen karede, annesi Gülümser Çalık ile yan yana görülen Çalık’ın, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreci sonrası oldukça zayıfladığı dikkat çekti.

Avukat Melih Koçhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de belki kavuşamadık… Belki yine cezaevi kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze geleceğiz. Belki anneannem biraz daha gözyaşı dökecek… Ama şunu bil ki; seni oradan çıkarmadan asla pes etmeyeceğiz. Gerçek ortaya çıkacak, iftiralar bir bir çökecek.”