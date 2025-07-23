Tutuklanarak görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’tan Adli Tıp Kurumu’nun istemi üzerine yeniden kemik iliği alınmasına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partili Çağla Biçer, "Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık hakkında daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda blast oranı %4–5 aralığında raporlanmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda bu oran %3–4 şeklinde yer aldı. Adli Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere talepte bulunması üzerine, bildiğiniz üzere Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü İzmir Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği örneklemesi yapılacaktır." açıklamasını yaptı.