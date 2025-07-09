Kanser tedavisi geçmişi bulunan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmesinin ardından bugün yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın son sağlık durumu paylaşıldı.

Çalık'ın avukatı Çağla Biçer, tutuklu belediye başkanının bugün "acil durum gerekçesiyle" önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini anımsattı.

Ardından sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiğini kaydeden Biçer, "Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın anjiyo işlemi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Biçer bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

SAĞLIK RAPORUNA ULAŞILMIŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çalık'ın sağlık raporunun detaylarını aktarmıştı.

Çömez, şu ifadelere yer vermişti:

"Çalık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir heyete girmiş ve heyet iki tane önemli kanserden bahsediyor raporda.

Lösemiyle ilgili rahatsızlığına dair yapılan tetkiklerde çok önemli bulguları var. Bunlardan bir tanesi lökopeni, nötropeni yani kan hücreleri artık tükenmiş vücudunda ve diyor ki ilave olarak; 'bu tabloda bir hastanın bulunduğu atmosferde enfeksiyon kapması, sepsise girmesi ve hayatını kaybetmesi mümkün'."

Yanı sıra 'çok ciddi bir kilo kaybı var' diyor. 'Tıbbi olarak malnütrisyon' diyor. Bu da bu hastalıkla ilgili riskleri önemli ölçüde artırıyor.

Öte yandan lösemisiyle ilgili birtakım raporları, detayları var, onlar da kanserin nüks ihtimalinin çok ciddi olduğunu söylüyor ve özetle bu rapor diyor ki; bu aslında ölüm fermanıdır.

Murat Başkanın cezaevi koşullarında tutulması insan hakları ihlalidir ve onun hayatını taammüden riske etmektir. Bu rapor bunu söylerken Meclis kayıtlarına geçmesi için söylüyorum. Eğer bu hastayı, Murat Başkanı cezaevinde tutarsanız oradan sağ çıkma ihtimali hemen hemen yok."