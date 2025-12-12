Murat Cemcir geçen günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İç kanama geçirdiği teşhis edilen Cemcir, ardından yoğun bakıma alınmıştı.Tedavisi 3 gün boyunca yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki oyuncu sonrasında normal odaya alınmıştı.

"MERHABA İKİNCİ HAYAT"

Murat Cemcir'den zor günler sonrası ilk açıklama geldi. Hastane odasından paylaşım yapan Cemcir şu ifadeleri kullandı:

"Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi..."

"Başta doktorlarım olmak üzere, benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve tüm hastane personeline teşekkür ederim."

"Merhaba 2. hayat... Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere, geçmiş olsun demek için hastaneye gelip, beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum."

"TIP elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu... Evde istirahat evresine geçiyoruz.."