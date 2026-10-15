Oyuncu Murat Cemcir’in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas kararı verildiğine ilişkin haberlerin ardından oyuncunun avukatından açıklama geldi.

Hukuk bürosu tarafından yapılan duyuruda, kararın dayanaklarının ve yargılama sürecinin incelendiği belirtildi. Şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerlediği öne sürülen süreçte herhangi bir tebligat yapılmadığı, bu nedenle şirketin savunma hakkını kullanamadığı ifade edildi.

İFLAS KARARINA KARŞI HUKUK BAŞVURUSU

Avukatın açıklamasında, şirketin gıyabında verilen kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığı ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimlerin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Hukuk büromuz olarak, söz konusu kararın dayanaklarını ve yargılama sürecini hukuki açıdan incelemeye aldık.

Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır. Bu doğrultuda, müvekkil şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapılmış, iddialara ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatılmıştır.

Müvekkilimizin ve şirketinin ticari itibarını doğrudan etkileyen bu sürecin, tüm hukuki yönleriyle yeniden değerlendirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Konu yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğundan, hukuki sürece ilişkin gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

MAHKEME ŞİRKETİN İFLASINA HÜKMETMİŞTİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluk yaşadığı belirtilen yapım şirketinin iflasına karar vermişti. Kararın ardından yapılan avukat açıklamasında, yargılama sürecine ve tebligat işlemlerine itiraz edildiği bildirildi.

Hukuki sürecin devam ettiği belirtilirken, dosyaya ilişkin gelişmelerin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılabileceği ifade edildi.