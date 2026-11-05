Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı komedi filmleri ve televizyon projeleriyle tanınan Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği belirlenen oyuncu, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve 3 gün boyunca tedavi görmüştü.

Bir süre ekranlardan ve kameralardan uzak kalan Cemcir, daha önce yaşadığı süreci “Direkten döndüm” sözleriyle anlatmıştı.

“Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor”

Tedavi sürecinin ardından ilk kez gazetecilerin karşısına çıkan Cemcir, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Doktorlarının kendisine uzun süre dinlenmesini tavsiye ettiğini söyleyen oyuncu, son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor.”

Şirketi hakkındaki iddialara yanıt verdi

Murat Cemcir, şirketi hakkında gündeme gelen iflas iddialarına ilişkin de açıklama yaptı. Sürecin kendilerinin haberdar olmadığı bir tebligat nedeniyle başladığını belirten oyuncu, avukatlarının gerekli itirazları yaptığını söyledi.

Cemcir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum.”