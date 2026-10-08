Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çeken Ceylan, şimdi ise yeni saç stiliyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyatan ünlü sunucu, bu kez saçlarını sıfıra vurdurdu. Kısa aralıklarla yaptığı imaj değişiklikleriyle dikkat çeken Ceylan'ın yeni tarzının nedeni merak edildi.

KIZIL SAÇLARININ ARDINDAN BU KEZ KAZITTI

Murat Ceylan, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Daha önce kızıla boyattığı saçlarını bu kez tamamen kazıtan Ceylan, alışılmış tarzının dışına çıktı.

Ünlü sunucunun peş peşe yaptığı saç değişiklikleri, “Kızılı beğenmedi mi?” sorusunu da beraberinde getirdi.

YENİ İMAJININ NEDENİ BELLİ OLDU

Ceylan'ın saçlarını kazıtmasının ardındaki neden ise “Susma” şarkısı için hazırlanan klip oldu. Ünlü isim, klipte canlandırdığı karakter için imaj değişikliğine gitti.

Daha önce de klipteki karakteri nedeniyle yağ oranını düşürdüğünü ve bu süreçte kilo verdiğini açıklayan Ceylan, yeni görünümüyle bir kez daha takipçilerinin karşısına çıktı.

Murat Ceylan'ın kısa aralıklarla gerçekleştirdiği imaj değişiklikleri sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.