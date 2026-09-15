Survivor yarışmasının sevilen sunucusu Murat Ceylan, müzik kariyerindeki yeni projesi öncesi imajını değiştirdi. “Kanlı Aşk” şarkısının klibi için saçlarını boyatan Ceylan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

ALBÜM MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Survivor ile geniş kitlelerce tanınan ve uzun süredir yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, geçtiğimiz günlerde takipçilerine albüm müjdesi vermişti.

Ceylan, paylaşımında albümün tüm detaylarını birkaç gün içinde açıklayacağını belirterek, “Şaşırmaya hazır olun. Evet Ocak 2026... Yeni albüm geliyor!” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ KLİBİ ÖNCESİ İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Murat Ceylan Wish, yeni şarkısı “Kanlı Aşk” için kamera karşısına geçmeden önce görünümünde değişikliğe gitti. Saçlarını boyatan Ceylan, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ceylan’ın yeni görüntüsünde saçlarının kızıl tonlarına bürünmesi dikkat çekerken, keskin yüz hatları da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına konu oldu.

SAÇ RENGİ FERHUNDE'Yİ AKILLARA GETİRDİ

Ceylan’ın yeni imajına sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar yeni görüntüyü beğenirken bazıları ise değişimi eleştirdi.

Paylaşımın altına “Samet Laçina’ya benzemiş”, “Yok bu olmamış”, “Joker gibi bu ne” ve “Estetik abartı olmuş” yorumları yapılırken, saç renginden dolayı Yaprak Dökümü’nün Ferhunde’sine benzeten yorumlar da sosyal medyada öne çıktı.