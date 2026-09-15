Murat Ceylan, yakında yayımlanacak 'Kanlı Aşk' adlı yeni şarkısının klip çekimleri öncesi görünümünde büyük bir değişiklik yaptı.

SAÇLARINI KIZIL TONLARINA BOYADI

Televizyon sunucusu ve müzisyen Ceylan, saçlarını kızıl tonlarına boyayarak yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceylan'nın paylaştığı bu görüntü, kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından tartışma konusu oldu.

Saç rengi ve tarzındaki bu değişiklik, sosyal medya kullanıcılarında karışık tepkilere neden oldu.

Bazı takipçiler sunucunun yeni görünümünü beğenirken, başkaları ise bu imaj değişikliğini eleştirdi.