

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 2015 yılında dünya evine girmişti. Çift, 2017 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini bitiren Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ile de sekiz ayın ardından geçen sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Tüm bunların ardından Murat Dalkılıç Edda Dora ile sevgili oldu. Ancak bu ilişkide de aradığını bulamayan şarkıcı yeni aşka yelken açtı.

41 yaşındaki Murat Dalkılıç, 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşamaya başladı. İkili 1.5 aydır birlikte.



En son bir etkinliğe katılan ikili, aynı karede yer aldı. Bu fotoğrafları da Özgü Kaya Instagram'da paylaşıp aşkını ilan etti.