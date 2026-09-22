Murat Dalkılıç ile eski eşi Merve Boluğur hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım, şarkıcının yanıtıyla yeni bir boyut kazandı. Bir kullanıcı, Boluğur'un yaşam enerjisinin Dalkılıç'la olan evliliğinin ardından değiştiğini ima eden ifadeler kullandı.

Paylaşımda Boluğur'un “Acemi Cadı” dizisindeki dönemine atıfta bulunulurken, yaşadığı değişimin nedenleri üzerinden Dalkılıç'a yönelik eleştirilerde bulunuldu. Murat Dalkılıç ise söz konusu paylaşımın ardından sessizliğini bozarak dikkat çeken bir yanıt verdi.

“KURDUĞUNUZ HİKAYENİN BİR ZERRE GERÇEKLİĞİ YOK”

Dalkılıç, kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki göstererek, “Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikayenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, “Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz” diyerek söz konusu yorumların kendi hayatını yansıtmadığını belirtti:



''Ah benim güzel insanım...Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikayenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bişeyi uydurup duruyorsunuz. Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden...Çok şükür şu fani hayatım beni çok şereflendiriyor. Umarım sizi de benim kadar şereflendirir.''

SAĞLIK SORUNUNU İLK KEZ BU ŞEKİLDE ANLATTI

Murat Dalkılıç açıklamasında geçmişte yaşadığı sağlık sorununa da değindi.

“Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden” diyen Dalkılıç, hayatından memnun olduğunu ifade etti.

Şarkıcı ayrıca “Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok. Çok şükür sevdiği kuluyum” sözleriyle kendisi hakkında yapılan bir başka yoruma da karşılık verdi:



''Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok. Çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez.. Umarım size de bu idrak nasip olur. Kişi ne yapıyorsa kendine yapar bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Bu da normal olarak kötü niyeti doğurur; duygunun üstesinden bir türlü gelemediği için başka çare bulamaz insan...Saygı ancak başka bakış açılarını da içleştirmekle mümkün. Yalnız tek perspektifinden bakan insana cahil denir. Az tahsil yapana değil.''

“KENDİNİZİ BULURSANIZ GERÇEĞİ BULURSUNUZ”

Dalkılıç, açıklamasının devamında insanların başkalarının hayatları hakkında kesin yargılara varmaması gerektiğini savundu.

“Kişi ne yapıyorsa kendine yapar, bu başkası yüzünden olmaz” diyen şarkıcı, farklı bakış açılarına açık olunması gerektiğini belirterek, “Yalnız tek perspektifinden bakan insana cahil denir. Az tahsil yapana değil” ifadelerini kullandı.

Dalkılıç açıklamasının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına, “Başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin” tavsiyesinde bulundu ve “KENDİNİZİ BULURSANIZ gerçeği bulursunuz” sözlerini kullandı:



''Size tavsiyem bu dünyada yetkin bir varlık olmak istiyorsanız başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin. Kendinizden her gün uzaklaşırsınız... Unutmayın KENDİNİZİ BULURSANIZ gerçeği bulursunuz. Bu dünyada her şey bir vesiledir önemli olan o vesileyle kendine ne kadar farkındalık sağladığındır, güçlendiğindir.''