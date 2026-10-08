Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, Bebek'te kız arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği akşamın ardından görüntülendi. Oyuncu, mekan çıkışında gazetecilerin yeni sezon, kariyer planları ve sosyal medya çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Ancak Boluğur'a eski eşi Murat Dalkılıç'ın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve sosyal medyada gündeme gelen “ahı tuttu” yorumları da soruldu. Bu soru karşısında oyuncunun verdiği tepki kameralara yansıdı.

MURAT DALKILIÇ SORUSUNU DUYUNCA GÖZLERİNİ FALTAŞI GİBİ AÇTI

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'la ilgili soru yöneltilince şaşkın bir ifadeyle gözlerini faltaşı gibi açtı.

Eski eşinin sağlık durumuyla ilgili soruyu yanıtlamayan Boluğur, herhangi bir açıklama yapmak yerine uzaklaşmayı tercih etti. Oyuncunun o anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyada Murat Dalkılıç'ın yaşadığı sağlık sorunlarının ardından “ahı tuttu” şeklinde yorumlar yapılmış, bu iddialar da magazin gündeminde tartışılmıştı.

YENİ SEZON SORULARINI YANITLADI

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç sorusundan önce yeni sezon planlarıyla ilgili soruları ise yanıtladı.

Akşamının güzel ve eğlenceli geçtiğini söyleyen oyuncu, “Beraber kız kıza çıktık. Keyifliydi” dedi.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Boluğur, yeni sezon projelerinde yer alıp almayacağı sorulunca, “Akıştayız işte, zaten bir şeyler yapıyoruz ara ara. O kadar yani, başka söyleyebileceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“SADECE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇALIŞMALAR YAPIYORUM”

Takip ettiği diziler ve okuduğu yeni projeler olup olmadığı sorulan Boluğur, “Yok. Sadece sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıyorum. O kadar” yanıtını verdi.

Oyuncu, tiyatroya olan ilginin son dönemde artmasıyla ilgili soruyu ise yanıtlamadan gazetecilere “Çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin” diyerek mekandan ayrıldı.