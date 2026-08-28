Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, müzik sektörüne ve mevcut çalışma şartlarına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı, bu yıl sahne aldığı 30 konserden kendisinin hiçbir maddi kazanç elde etmediğini açıkladı.

EKİBİ İÇİN CEBİNDEN HARCADI

Kendi kazancından ziyade ekibinin geçimini ön planda tuttuğunu vurgulayan Dalkılıç, kariyerinde ilk kez böyle bir süreç yaşadığını dile getirdi. Ünlü popçu, "Son bir senede 30 konsere çıktıysam, ilk defa cebimden para verdim" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİN DEVAMLILIĞI İÇİN BU DİYETİ ÖDÜYORUM"

Sahnelerden kazandığı tüm geliri ekibinin ihtiyaçlarına aktardığını belirten Murat Dalkılıç, amacının para kazanmak olmadığını ifade etti.

Müzik sistemini doğru bir şekilde ayakta tutmaya çalıştığını belirten sanatçı, "Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Sistemi en doğru şekilde rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum" şeklinde konuştu.