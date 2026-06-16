TANIŞMA HİKAYESİ FARKLI BULUNMUŞTU

Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç ile ilişkilerinin nasıl başladığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Oyuncu, Dalkılıç ile ilk olarak 2016 yılında müzik üzerine bir proje vesilesiyle tanıştıklarını, ancak o dönem böyle bir çalışma için hazır hissetmediğini söylemişti.