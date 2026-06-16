Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç, yoğun iş temposunun ardından soluğu Yunanistan’da aldı. Ünlü çiftin tatil pozları, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
TATİL SEZONUNU BERABER AÇTILAR
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, yaz sezonuna Yunanistan’da başladı.
30 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya, sevgilisiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin Midilli Adası’ndan yayınladığı renkli kareler beğeni topladı.
TANIŞMA HİKAYESİ FARKLI BULUNMUŞTU
Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç ile ilişkilerinin nasıl başladığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Oyuncu, Dalkılıç ile ilk olarak 2016 yılında müzik üzerine bir proje vesilesiyle tanıştıklarını, ancak o dönem böyle bir çalışma için hazır hissetmediğini söylemişti.
''BİRBİRİMİZİN YANSIMASI OLDUK''
İkilinin daha sonra yeniden iletişim kurduğunu belirten Kaya, aralarındaki uyumdan bahsederek, “Yan yana geldiğimizde birbirimizin yansıması gibi olduk ve çok keyif almaya başladık” ifadelerini kullanmıştı.
Günün Trend Haberleri
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’nın tatil paylaşımları, çiftin hayranlarından da yoğun ilgi gördü.
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