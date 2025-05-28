CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Murat Emir, AKP'nin yeni Anayasa çağrısında samimi olmadığını yapılmak istenen düzenlemelerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için istendiğini dile getirdi.

Emir, Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geçen Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a da seslendi.

Erdoğan'ın kurulmasına talimat verdiği 10 kişilik Anayasa komisyonunda Özbudun'un da yer aldığına dair iddia ortaya atıldı.

Emir, Özbudun'un başta eklendiğini ardından komisyondan çıkarıldığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Emir şöyle konuştu:

"Tek adam için anayasa değişikliği yapılamaz. Anayasa değişikliği ancak toplumsal mutabakatla, anayasaya saygı duyan, sağlıklı siyasi bir zeminde yapılır ve elbette ki bir gün yapılacaktır.

Değerli arkadaşlar, bir noktanın da altını çizmek isterim. Serap Yazıcı Özbudun, Profesör Doktor. Kendisi AKP'ye geçmeden önce bahsettiğimiz anayasa değişikliklerine karşı göğsünü siper etmiş, demokrasiden yana durmuş, temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olmuş bir bilim insanıydı.

Ve AKP'ye geçtiğinde de "Ben bir şeyleri değiştirebilirim umudu içerisindeyim" demişti. Ne oldu Serap Hocam? Bakın, sizi sabah komisyona aldılar, öğleden sonra çıkarttılar.

Daha önceki gelenlere yaptıkları gibi yapacaklar size, Sayın Hocam. "Otur" diyecekler, oturacaksınız. "Kalk" diyecekler, kalkacaksınız.

Maalesef gerçek budur. Tek adam rejimine hizmet ediyorsanız varsınız, tek adam rejimine hizmet etmiyorsanız sadece bir parmaksınız. Bunu da aklınızdan çıkarmayın, Sayın Hocam."