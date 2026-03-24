CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan mal varlığı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Emir, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “yalan ve iftira” ifadelerini kullandı.

Tapu kayıtlarının herkes tarafından incelenebileceğini vurgulayan Emir, E-Devlet üzerinden erişilebilen tüm taşınmaz bilgilerinin şeffaf olduğunu ifade etti. 2015 yılından bu yana düzenli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mal bildirimi yaptığını belirten Emir, Meclis Başkanlığı’nı da bu kayıtları kamuoyuyla paylaşmaya davet etti.

Açıklamasında mesleki geçmişine de değinen Emir, Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olduğunu ve 34 yıl göz hekimi olarak çalıştığını belirtti. Sağlık alanında uzun yıllar faaliyet gösterdiğini ve kendi kliniğinde önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Mal varlığına ilişkin detayları da paylaşan Emir, tapuda adına kayıtlı toplam 14 taşınmaz bulunduğunu söyledi. Bu taşınmazların üç konut, bir dubleks mesken ve çeşitli arsalardan oluştuğunu belirten Emir, bazı tapuların aynı parselde yer alan hisseler nedeniyle birden fazla kayıt gibi göründüğünü ifade etti.

Ankara’da bulunan arsaların toplam büyüklüğünün 840 metrekare olduğunu vurgulayan Emir, bu taşınmazların iddia edildiği gibi yüksek değerli olmadığını savundu. Oğlunun yurt dışında herhangi bir mal varlığı bulunmadığını da dile getiren Emir, iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Emir, açıklamasında kamuoyuna seslenerek, tüm bilgilerin açık ve denetlenebilir olduğunu yineledi.