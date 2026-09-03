YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emir, Emir, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonların asıl amacının belediyeyi ele geçirmek olduğunu savunarak, "Asıl niyetin tutuklama ile belediye başkanımızı cezaevine koyduktan sonra belediyeye çökmek, Üsküdar Belediyesi'ni ele geçirmek olduğunu çok iyi biliyorduk. Bunu söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi’ne 7 Nisan’da operasyon düzenlendiğini ve tutuklamalar yapıldığını hatırlatan Emir, sonrasında Sinem Dedetaş’ın da tutuklanacağı yönünde iddiaların gündeme geldiğini belirtti. Emir, 29 Temmuz’da Dedetaş’ın gözaltına alındığını ve dört gün sonra tutuklandığını ifade ederek, "Bunun bir temizlik operasyonu olamayacağını, Sinem Dedetaş'ın veremeyeceği hiçbir hesap olmayacağını, tutuksuz yargılanmanın asıl olması gerektiğini ifade etmiştik" diye konuştu.

Emir, Üsküdar Belediyesi'nin sandıkta alınamayan bir belediye olarak görülerek farklı yollarla ele geçirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Asıl dertlerin Üsküdar Belediyesi'ni ele geçirmek, Üsküdarlının vermediğini, sandıkta alamadıklarını polis zoruyla, savcılarla, hakimlerle, baskıyla, AKP'nin siyasi gücüyle, hatta birilerinin maddi gücüyle almaya çalışacaklarını söylemiştik" dedi.

"26 OY 22 OYA NASIL DÜŞTÜ?"

Belediye başkan vekili seçiminin 5 Ağustos’ta yapıldığını belirten Emir, CHP’nin 27 belediye meclis üyesi bulunduğunu ve seçimin kazanılmasının beklendiğini söyledi. Emir, adaylarının ilk turda 26 oy aldığını, dördüncü turda ise oy sayısının 22’ye düştüğünü aktararak, "Bu turlar sırasında 26 oyun 22 oya nasıl düştüğüne baktığınızda orada belediye meclis üyelerimize baskılar yapıldığını, tehditler yapıldığını, kimi tehditlerde bulunulduğunu, kimi önerilerde bulunulduğunu ve sonuçta belediye meclis üyelerinin oylarının etkilenmeye çalışıldığını gördük" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti adayının oylarının arttığını belirten Emir, "27 belediye meclisiniz var. 4. turda aldığınız oy 22. AKP'nin oyları artıyor. 4 oy fazladan AKP adayına gitmiş ve bu hayatın olağan akışına uygun değil" diye konuştu.

Emir, belediye meclis üyeleriyle yapılan görüşmelerde valilik, hakim evi ve başka kanallar üzerinden çeşitli teklif, tehdit ve önerilerde bulunulduğunun ifade edildiğini savundu.

"OĞLUNU GETİRTİRİZ, YETER Kİ AKP LEHİNE OY KULLAN" İDDİASI

Emir, 40 kişinin bulunduğu bir toplantıda belediye meclis üyesi Ahmet Başbaydar’ın oğlunun KCK üyeliği iddiasıyla hüküm giydiğini ve 15 yıldır İngiltere’de bulunduğunu söylediğini aktardı. Emir, Başbaydar’ın, Adalet Bakanlığı’ndan bazı kişilerin kendisini arayarak "Senin oğlunu getirtiriz. Yeter ki AKP lehine oy kullan” dediğini ifade ettiğini öne sürdü.

Bu iddialarda Adalet Bakan Yardımcısı ve daha önce Üsküdar’da siyaset yapan Sedat Ayyıldız'ın da adının geçtiğini söyleyen Emir, "Bunlar vahim iddialardır. Bu iddiaların üzerine gidilmelidir. Başta Sayın Bakan Yardımcısı olmak üzere kimse bu iddiaların üstüne yatamaz" dedi.

Bir başka belediye meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın oğlunun da oylamadan bir hafta önce şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığını kaydeden Emir, "Burada da yine siyasi etkilerle Belediye Meclis üyesinin oyunu etkilemek üzere, elde etmek üzere bir tahliye olduğuna dönük kaygılarımız var, şüphelerimiz var" diye konuştu.

Emir, "Para teklif edilenler, tehdit edilenler, tahliye edilenler, ‘senin oğlunu getirtiriz’ diyenlerle birlikte o seçimi kazanmak için her şey yapılmıştır. Her türlü baskı yapılmıştır. Her türlü kirli senaryo gündeme getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP adayının başkan vekilliği seçimini kazanmasına rağmen seçimin iptali için hem idare mahkemesine hem de savcılığa başvurulduğunu belirten Emir, savcılığın belediye müdürlerinin ifadelerine başvurduğunu ve onları baskı altına aldığını öne sürdü.

İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, bu karara yaptıkları itirazın ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de reddedildiğini anlatan Emir, "Yani 2 Eylül'de artık yeni bir seçim yapma ihtiyacı oluyor" dedi.

Emir, 2 Eylül’de yeni seçim kararının verildiği gün belediye meclis üyelerine yönelik gözaltı işlemlerinin de gündeme geldiğini aktararak, "Hangi oylama yapılacaksa oy vereceklerin bir kısmını gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar, soruşturuyorlar, ifadesini alıyorlar. Ya gözaltında tutuyorlar ya da baskı altına alıyorlar” diye konuştu.

"5 EYLÜL’DE OY KULLANACAK ÜÇ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA"

Emir, 2 Eylül sabahı belediye meclis üyeleri Mithat Özdemir ve Amina Cansu Çelik’in gözaltına alındığını, bugün de belediye meclis üyesi Ekrem Baki'nin gözaltına alındığını söyledi. Emir, belediye meclis üyeleri Nihat Doğan ve Ali Aral’ın da başka dosyalar kapsamında çağrılarak ifadelerinin alındığını belirtti.

Nihat Doğan'ın ifadesinin alınıp gönderildiğini, Divan Başkanı Ali Aral’a ise "İfadeye gel ama avukatsız gel" denildiğini öne süren Emir, "Tekraren dikkatinize sunayım. 2 Eylül'de karar veriliyor. 5 Eylül'de seçim yapılacak. 5 Eylül'de bizim daha önce son aldığımız oy 22. Onların o aldığı oy 19. O 22'yi aşağı çekmek lazım. Üç belediye meclis üyesi şu anda gözaltında. İki ikisi de başka dosyalardan çağırılmış, ifadeleri alınmış. Yani baskı altına alınmış" ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİNE KİRLİ, BÖYLESİNE HUKUKSUZ BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ"

5 Eylül’de yapılacak seçim üzerinden Üsküdar halkının iradesinin yok sayılmaya çalışıldığını savunan Emir, "Böylesine kirli, böylesine hukuksuz, böylesine vicdansız bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

Sürecin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu öne süren Emir, Erdoğan’a seslenerek, "Ey Erdoğan, sen Üsküdar Belediye Başkanlığını bu şekilde mi ele geçireceksin? Sen ki sandıktan çıkmakla övünüyorsun. Sen ki onlarca seçim kazanmakla övünüyorsun. Üsküdar halkı kararını vermiş. Sinem Dedetaş'ı seçmiş ve seçilmiş belediye başkanı olarak da onurla tertemiz bir belediye başkanlığı görevi yürütüyor" diye konuştu.

Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığının ele geçirilmeye çalışıldığını savunan Emir, şunları kaydetti:

"Bir bahane ile bir itirafçı üzerinden olmayan delillerle cezaevine koyuyorsun. Yetmiyor. Belediye başkanlığını ele geçirmeye çalışıyorsun. Yetmiyor. Seçimlerde baskı yapıyorsun. Yetmiyor. Mahkemeye gidiyorsun. Yetmiyor. Tekrar seçimler yapılmak üzereyken de o seçimlerde oy kullanacak üç belediye meclis üyesini gözaltına alıyorsun. Böyle mi kazanacaksınız Üsküdar'ı? Diğer belediyeleri böyle mi kazanacaksınız? Millete ne diyeceksiniz?"

"MİLLETİN İRADESİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Milletin devletine bağlı olduğunu belirten Emir, "Ama bu millet iradesine, sandığına yan gözle bakanı ilk sandık geldiğinde cezalandırır" dedi. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilin ki burada bu kirli işlerle, bu hukuksuzluklarla Üsküdar halkının iradesine çökmeye çalışanlar da onun arkasındakiler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de bu kirli tezgahı ucundan kıyısından başlatanlar da diğer belediyelerimizde belediye başkanlarımızı tehditle, şantajla, bir şekilde ele geçirmeye çalışanlar da bilsinler ki o sandık geldiği anda milletimiz onlara hak ettiği cevabı verecektir. Hak ettiği tokadı yüzlerine vuracaktır. Millet herkesten büyüktür. Milletin iradesi her şeyin üstündedir ve milletin önüne geçen eninde sonunda milletin ayakları altında ezilmeye mahkumdur."