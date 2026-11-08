Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Akkaya'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Fon vurgununda dokunulmazlar kalkanı mızrak çuvala sığmayınca delindi ama çok geç! Vurgunun kilit ismi Kemal Akkaya nihayet gözaltında. Batuhan ve Neslihan Mumcu için aylar sonra adım atıldı. Ortada örgütlü suç varsa aylarca neden izlediniz? Bu süreçte hangi delillerin karartılmasına, hangi paraların ve izlerin silinmesine göz yumuldu?"

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya dün gözaltına alındı.

Akkaya hakkında 17 Eylül'de adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.