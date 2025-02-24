AKP'nin 8. Olağan Kongresi'nde MYK'ya giren ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı olan AKP'li Kürşad Zorlu için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

Gazeteci Murat İde, SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk oldu.

Gürses'in, "İYİ Parti'de Akşener'in kontenjanıyla AKP'ye geçmiş olan vekiller en başından beri AKP'ye mi geçeceklerdi?" sorusu üzerine İde şunları söyledi:

"AKP'YE GİDECEK DEMİŞTİM"

"Aslında o çok iddialı bir ifade olur bir kişi hariç. Kürşad Zorlu için ben ilk günde Sayın Akşener'e odada kalmak suretiyle bu konudaki görüşümü paylaşmıştım. Sözcü olarak ilan etmişti katıldığı gün, kendisine ifade etmiştim. 'AKP'ye gidecek ve burayı da basamak olarak kullanıyor' diye fikrimi paylaşmıştım. Kendisi de esprili bir şekilde bu konuda rahat olduğunu söylemişti.

"SİYASETE GİRERKEN CHP'Yİ ZORLADI"

Benim başından bu yana Kürşad Zorlu'nun AKP'ye gideceği noktasında bir görüşüm vardı ama AKP'den önce CHP'yi zorladı.

Bir defa siyasete girerken önce CHP'yi zorladı. Kemal Bey döneminde CHP olmayınca İYİ Parti oldu.

"AKP'YE GİTMEDEN ÖNCE DE YİNE CHP'Yİ ZORLADI"

AKP'ye gitmeden önce de yine CHP'yi zorladı. Yine CHP olmadı, bu defa da AKP'ye gitti. Aslında kısır bir döngü içerisinde siyaset yapıyor."

İde ayrıca Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den AKP'ye geçişlere şaşırılmaması gerektiğini belirterek, "Siyasette etik değerler inanılmaz yıprandı. Bu nedenle beni birçok şey şaşırtmıyor" dedi.