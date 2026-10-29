Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi. İki genel başkanın bir süre sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

DERVİŞOĞLU'NUN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ardından gelen eleştiriler üzerine Dervişoğlu'nun basın danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İde, açıklamasında Bahçeli'nin özel kalem müdürünün merdivenlerde tedbir amacıyla Bahçeli'nin koluna girdiğini, Dervişoğlu'nun da durumu fark ederek yardımcı olduğunu belirtti.

İde, şunları söyledi:

"İkinci merdivenin başındaysa Devlet Bahçeli, 'tut' der gibi sağ kolunu hafif açıyor. Dervişoğlu yine gereğini yapıyor. O görüntüde 'insanlık' var. Çiğnememeli."