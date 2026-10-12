İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'nin evinde yeniden arama yapıldığı ortaya çıktı.
Kapki'nin avukatlarının aktardığına göre, polis ekiplerince polis ekipleri geçtiğimiz günlerde Kapki'nin evinde arama gerçekleştirdi.
AVUKATI DURUŞMADA AÇIKLADI
İlgili gelişmeyi Kapki’nin avukatı Fikret Aras, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen İBB davasının 96'ncı gününde aktardı.
Ahmet Çiçek’in sorgusu sırasında söz alan Murat Kapki’nin avukatı Fikret Aras, müvekkilinin evinde hafta sonu arama yapıldığını belirtti.
Mahkeme Başkanı ise "Murat Kapki’nin evinin aranmasının dosyamızla alakası yok" dedi.
'ETKİN PİŞMANLIK' İFADESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ
Kapki, mayıs ayında görülen duruşmada "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeyi geri çektiğini açıklamıştı.
Kapki, savcılıkta verdiği ifadelerin yönlendirmeyle alındığını öne sürerek önceki beyanlarını kabul etmediğini belirtmişti.
Ayrıca, savcılıkta istenilenleri söylemesinin ardından eşinin serbest bırakıldığını iddia etmişti.