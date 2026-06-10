Yargı kararını arından CHP'de yaşanan "mutlak butlan" süreci ve "kurultay" tartışmaları sürüyor.

Sözcü TV'de İpek Özbey ile "Karşı Karşıya" programına konuk olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin mevcut süreçten çıkış için olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini savunan Karayalçın, "Biz olağanüstü kurultay tartışmalarını sürdürürken bir anda AKP’nin erken seçim konusunu gündeme getirdiğini görebiliriz. Hatta bu kararın, bizim tartışmalarımızın en yoğun olduğu dönemde gündeme taşınacağını düşünüyorum. Bu ihtimali de dikkate almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle olağanüstü kurultay sürecinin önem taşıdığını dile getiren Karayalçın, "Delegelerimiz ve partililerimiz de bunu öngörüyor. Tüzüğümüzün öngördüğü süreçler işletildi ve gerekli sayıda arkadaşımız bu talebi imzaladı. Bu noktadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun bunu yürürlüğe koymaması mümkün değildir. Çünkü parti tüzüğümüze baktığımızda bunu açıkça görüyoruz" dedi.

Karayalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkan, usulüne uygun şekilde hazırlanmış ve gerekli şartları taşıyan olağanüstü kurultay talebini yürürlüğe koymak zorundadır. Bunun herhangi bir tedbir ya da benzeri bir süreçle ilgisi yoktur."