Megastar Tarkan, "Uyan" şarkısını COP31 için 'Wake Up' ismiyle İngilizce olarak yeniden seslendirdi. Tarkan'a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan teşekkür geldi. Kurum'un teşekkürünün ardından Tarkan'ı "Geççek" şarkısı nedeniyle hedef alan iktidar yanlısı isimlerin sözleri akıllara geldi.

Tarkan, “Uyan” şarkısını, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında “Wake Up” adıyla İngilizce'ye uyarladı.

Bakan Kurum ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla megastara teşekkür etti. Kurum, “Sevgili Tarkan, yıllar önce 'Uyan' diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu.

Bugün aynı şarkıyı 'Wake Up' adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun.

Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İKTİDAR MEDYASI HEDEF TAHTASINA KOYMUŞTU

Kurum'un bu hareketinin ardından, 17 Şubat 2022'de yayımladığı "Geççek" şarkısıyla iktidara yakın gazetecilerin Tarkan'ı hedef tahtasına oturtması geldi. İktidara yakın bir isim şarkının CHP tarafından sipariş edildiğini öne sürerken, bir başkası ise şarkının sözlerinin "Pensilvanya'dan yazdırıldığını" iddia etmişti.

İktidara yakın isimlerden Ersoy Dede ise, “Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler Geççek dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne Geççek'miş” diye yazmıştı.