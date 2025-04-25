Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük bir paniğe neden olurken sistem birçok açıdan sınıfta kaldı; trafik kilitlendi, iletişimde sorun yaşandı ve toplanma alanlarının azlığı da dikkat çekti.

İletişim altyapısı vatandaşın tepkisini çekerken kurum temsilcileriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Deprem sonrasında aramalarda 7 ila 10 kat artış oldu, GSM operatörleri, yapılan aramaların yüzde 75’ini karşıladı. Yüzde 25’i ise maalesef onları karşılayamadık" demişti.

BAKAN KURUM DA SAVUNDU: 16 MİLYON YÜKLENİNCE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tv100'de açıklamalarda bulundu.

Kurum burada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 milyon kişi aynı anda telefonda konuşunca ister istemez sistem kaldırmıyor. Çok şükür ki büyük bir problem yaşamadık" dedi.

HASAR TESPİTTE SON DURUM

Kurum, 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"*Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi. En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor.

*Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor."

SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, açıklamasının devamında İstanbul'daki yapı stokunun durumuna ve kentsel dönüşüm projelerine de değindi.

İstanbul'a ağırlık verileceğini ve sosyal konut konusunda da kampanya başlatılacağını duyuran Kurum şunları söyledi:

"*Depremle mücadele için sağlıklı konutlar yapılmalı. 2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul'da yaptık.

*Yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası olacak. Vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız. 250 bin konut kampanyasında İstanbul'da da bin konut sözü de vermiştik, onun da yapımı hala sürüyor.

*Şu an İstanbul'da 44 bin konut inşası sürüyor. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi kiralık konutlar yapacağız ve sosyal konut projelerini yıl sonunda vatandaşımıza müjdeliyor olacağız."