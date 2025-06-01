Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 6 Şubat depremleri sonrasında başlattığı ve Sur Yapı firmasına bağlı olarak yürütülen Adıyaman İndere’deki konut inşaatında çalışan yaklaşık 100 işçi, Nisan ve Mayıs aylarına ait ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bu sabah iş durdurma eylemi gerçekleştirdi.

İşçilerin örgütlü bulunduğu İnşaat-İş, Dev Yapı-İş ve İyi-Sen sendikaları, maaşların ödenmemesi nedeniyle taşeron firma yetkilileriyle temasa geçti. Ancak taşeron firma, işçilere “iflas ettiğini ve ödemeleri yapamayacağını” bildirdi. Bu gelişmenin ardından işçiler, haklarını aramak adına iş bırakma kararı aldı.

SENDİKALARDAN AÇIKLAMA: “SUR YAPI SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Esas sorumlu taşeron değil, asıl işveren olan Sur Yapı’dır. Cumartesi günü olduğu için henüz kendilerine ulaşamadık. Ancak eylem devam edecek. Pazartesi günü Sur Yapı yetkilileriyle görüşeceğiz.”

“DEPREM BÖLGELERİNDE ÜCRET KRİZİ YAYGINLAŞTI”

Yunus Özgür, sadece Adıyaman’da değil, depremden etkilenen diğer illerde de benzer sıkıntıların yaşandığını belirtti. İşçilerin aylardır maaşlarını alamadığını vurgulayan Özgür, şantiyelerde “acele işe güvenliksiz çalışma” yöntemlerinin uygulandığını söyledi:

“Hatay dahil olmak üzere pek çok bölgede aynı sorunlar var. TOKİ projelerinde de güvenlik önlemleri yetersiz. Ücretlerin zamanında ödenmemesi sistematik bir sorun haline geldi.”

BAKAN KURUM ÖVGÜYLE ANLATMIŞTI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Adıyaman İndere’deki bu projeye dair yaptığı açıklamalarda şantiyeyi örnek göstererek şöyle demişti:

“11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye’nin en büyük şantiyesi. Adıyaman İndere’de 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz.”

Ancak bu açıklamalardan yalnızca haftalar sonra, aynı şantiyede çalışan işçiler ödenmeyen maaşları nedeniyle iş bırakma kararı almak zorunda kaldı.