Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa’daki projeye ilişkin açıklamalarda bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) projeye doğrudan ortak olduğunu savundu.

Özel’i Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapmakla suçlayan Kurum, projenin Sarıyer Belediyesi’nin teklifiyle ve 2022’de İBB’nin onayıyla hayata geçtiğini belirtti. Kurum, “Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 m² inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır” ifadelerini kullandı.

950 HAK SAHİBİ İÇİN DEVREYE GİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Bakanlığın sürece dahil olmasının tek nedeninin, Sarıyer Belediyesi’nin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olduğunu belirttiği 950 hak sahibinin sorununu çözmek olduğunu söyleyen Kurum, bölgedeki dereye ilişkin sorumluluğun da belediyelerde olduğunu savundu.

Kurum, “Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır” dedi.

Özel’e açıklama yapmadan önce ilgililere sorması tavsiyesinde bulunan Kurum, belediyelere yönelik iş bilmezlik ve yolsuzluk suçlamalarını da dile getirdi.