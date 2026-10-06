COP31 öncesi hazırlık toplantıları kapsamında Fiji ve Tuvalu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde Pre-COP toplantılarına ev sahipliği yapıyor. 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programda iklim değişikliği, iklim finansmanı, okyanusların korunması ve Pasifik ülkelerinin öncelikleri gibi konular ele alınıyor.

Toplantılara katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen Pre-COP Paydaş Toplantısı'na iştirak etti. Kurum, burada COP31 Eylem Gündemi'ni bölge ülkelerinin temsilcileriyle paylaştı. Eylem gündeminin 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktıdan oluştuğu açıklandı.

RENKARENK GÖMLEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Toplantılar sırasında Kurum'un üzerinde yer alan renkli ve geleneksel motifli gömlek de dikkat çekti. Gömlekte "Pacific PreCOP31" ve "Fiji & Tuvalu" ifadelerinin bulunduğu görüldü.

Kurum, Fiji'de yaptığı paylaşımda, "Fiji’de geleneksel motifler, kültürel zenginlikler ve güçlü bir dayanışma ile küresel iklim diplomasisi için buluştuk" dedi. Paylaşımında, Pre-COP Zirvesi'nde Pasifik bölgesinin iklim mücadelesindeki önceliklerinin COP31'e taşınacağını vurguladı.

"SADECE SÖZLER YETMEZ"

Kurum, Fiji'deki açılış konuşmasında ise iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların önemine dikkat çekti. "Sözler denizi durdurmaz, evleri yangından korumaz. Bizi yalnızca uygulama kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Fiji'deki Pre-COP toplantıları, Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31'in hazırlık sürecindeki önemli duraklardan biri olarak öne çıkıyor. Toplantılarda 1,5 derece hedefinin korunması, iklim finansmanına erişimin artırılması ve okyanus-iklim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi başlıklar gündemde yer alıyor. Ayrıca Pasifik ülkelerinin sesinin küresel iklim diplomasisinde daha güçlü duyulması hedefleniyor.