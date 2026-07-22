İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. İstifa dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na ileten Ongun, konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

MUTLAK BUTLAN YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamasında mutlak butlan yönetimine tepki gösteren Ongun, Ankara'daki tutum ile İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gelişmeleri eleştirdi. Ankara'da butlan sözcüsünün Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini "Susma Hakkını Kullandı" şeklinde yorumladığını aktaran Ongun, aynı gece İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı bulunan pankartın polis kontrolünde indirildiğini ifade ederek bu iki yaklaşımı sert bir dille nitelendirdi.

ÜYELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

İstifasına ilişkin yaptığı açıklamanın sonunda parti üyelerine de seslenen Ongun, yüzbinlerce CHP üyesinin benzer bir tepki göstererek onurlarını koruyacağını ve bu tutumu sergileyen kişilere yanıt vereceğini düşündüğünü kaydetti.

Ongun'un açıklaması şöyle:

"Bu zor dilekçeyi yazarken Metin Altıok'un mısrası dilimde dolanıyor. "Susuyorum, sustukça yüreğim küfleniyor" Yüreğimin küfünü bu istifa dilekçesiyle, silip atıyorum.

Parti üyeliğimden istifa ediyor ve bu istifa metnini üzülerek Türkiye'nin en başarılı ilçe örgütüne gönderiyorum.

CHP'ye hizmet, birilerinin övünç nişanesi yaptığı gibi salt zaman meselesi değildir. Başarı meselesidir. Milyonlarca CHP'linin on yıllardır beklediği başarıları, Beylikdüzü CHP örgütü ve lideri Sayın Ekrem İmamoğlu bu parti mensuplarına yaşatmıştır.

Hal böyleyken; Ankara'da butlan sözcüsü, Sn. İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini "Susma Hakkını Kullandı" diye yorumlamıştır. Aynı gece çakma kayyum İstanbul İl Başkanlığı'nda asılı olan pankartını, polis kontrolünde indirtmiştir. Bu 2 saldırı da alçakça ve haincedir. Bu ifade bu kararın müelliflerini de tasvir etmektedir.

Eşek dili yemedim ki, sesim çıkmasın. Bu dilekçeyle gasp edilmiş partideki üyeliğimden istifa ediyorum. Önce kendi onurum, ardından Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca oy vermiş seçmenin onuru adına istifa ediyorum. Yüz binlerce CHP üyesi de, umarım aynı tepkiyle onurlarını koruyup, hadsiz muhterislere hadlerini bildirecektir."