Gazete Pencere'nin haberine göre; Murat Ongun Av. Beliz Özkan'ın kendisini ziyaret ettiğini ve eşinin tutuklanmaması karşılığında 1 milyon dolar talep ettiğini iffia etmişti. Özkan'ın iddiaları reddetmesinin ardından Ongun, Özkan'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın avukat Beliz Özkan; bana yaptığınız ahlaksız teklifi yalanlamışsınız. Siz de, sizin adınıza bu olayın gizli kalması ricası için Şubat ortasında ziyaretime gelen avukat arkadaşımız da gerçekleri biliyorsunuz. Saraçhane mitingine gitmeniz, sosyal çevreniz sizin bu ahlaksız teklifinizi ortadan kaldırmaz!"

ONGUN'DAN DİLMEN'E YANIT

Kendisi hakkında şikayetçi olacağını belirten eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e de yanıt veren Ongun, "Sayın Rıdvan Dilmen; beni mahkemeye vereceğinizi beyan etmişsiniz. 1 Temmuz Çarşamba günü yapacağınızı beyan ettiğiniz suç duyurusunu yayınlarsanız, size yanıt veririm" dedi.

Murat Ongun, 30 Haziran'daki savunmasında, sanıklardan Alper Aydın'ın, 2024 yılının sonuna kadar eski futbolcu Rıdvan Dilmen'le ortaklığını gizlediklerini ifade eden bir mektup yazarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini söylemişti.

Ongun, "Şimdi Nihat Sütlaş 'Reklam İstanbul ile Murat'ın ilgisi yok' diyor. Burada yırtınıyoruz. Firma sahibi, Rıdvan Dilmen benim ortağım diyor 2024 sonuna kadar, aradan geçmiş 8-9 ay kimse Rıdvan Dilmen'i bir ifadeye çağırmamış. Alper'i tutukladılar, attılar cezaevine. Kimse Alper Aydın'a yaptığını Rıdvan Dilmen'e yapmamış" demişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Rıdvan Dilmen, Ongun'a tepki göstermiş ve suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti.