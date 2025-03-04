Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, son günlerde şirketi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Ongun, Medya AŞ'nin geçmişteki yönetiminde yapılan kaynak aktarımının aksine, bugünkü yönetimle birlikte şeffaflık ve kamusal faydayı ön planda tutan bir yaklaşım benimsendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, Medya AŞ’nin geçmişteki yönetim dönemini eleştirerek, 2018 yılında şirketin bütçesinin büyük bir kısmının özel sektöre aktarıldığını hatırlattı. Ongun, “2018 yılında, bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye tam 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğer usulsüzlükler için hukuki yollara başvurduk, fakat bazı sebeplerden dolayı sonuç alamadık” dedi.

Ongun, şu anda Medya AŞ’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en başarılı iştiraklerinden biri haline geldiğini vurguladı. “Bugün Medya AŞ, İstanbul’un yönetimine şeffaflık kazandırmakta ve İstanbullularla İstanbul’un bütçesinin nereye harcandığını her gün açıkça paylaşmaktadır. Ayrıca dünya çapında örnek projelere imza atmıştır” dedi.

Şirketin, özellikle iletişim alanında başarısız olan gruplar tarafından hedef alındığını belirten Ongun, "Bazı kesimler, medya gücünü ve kamu kaynaklarını kullanarak iletişim ve propaganda yapma becerisini gösteremediği için, şimdi de farklı yöntemlerle bizi hedef almaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Murat Ongun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Medya AŞ ile ilgili, bir grup iktidar kalemşörü ve sosyal medya şarlatanları yoğun bir karalama kampanyası içinde. Çünkü onların zamanında Medya AŞ sadece, özel şirketlerin dizilerine, filmlerine para aktaran aparat bir şirketti. Mesela 2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Neredeyse bütçesinin 7’de 1’i.

Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğerleri için de mahkemelere gittik ama malum sebeplerle elimiz boş döndük. Bugün ise Medya AŞ, ürettikleri ve yarattığı değerle İBB’nin gözde ve başarılı şirketlerinden biri.

Medya AŞ yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflığı getirmiş, İstanbul’un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla açıkça paylaşmış, dünyaya örnek olmuş dayanışma projeleri üreten başarılı bir kamu iştiraki olmuştur.

İcraatleri belli ki, iletişim alanında yeterince performans gösteremeyen rakip grupların canını sıkmış. Yoksa 30 iştirak şirketi arasından bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olan bu şirkete böylesine bir saldırı düzenlenmezdi. Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde. Milletimize arz ederiz.

Medya AŞ’nin bu noktaya gelmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürler.

Murat Ongun

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı"