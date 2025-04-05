Ali Macit

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, ilk kez konuştu.

Cezaevinden Avukatları aracılığıyla SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Ongun, yandaş medyanın ortaya attığı, “ev kirasını nasıl ödüyor” iddiasına ilk kez SÖZCÜ’de açıklık getirdi.

Tutuklama nedeni olarak hakkınızda söylenen suçlamalar yanıtlarınız nedir?

Bize karşı iki suçlama var. Birincisi açık suçlamalar, diğerleri ve en önemlisi gizli suçlamalar ve iftiralar.

Açık suçlamaların temeli bomboş, hiçbir kanıt, belge bilgi mevcut değil. Biz göreve geldikten sonra, yıllardır İBB’ye uğramayan müfettişler adeta İBB’de kamp kurdular. Attığımız her adım takip edildi. İştirak şirketleri dahil bütün iş ve işlemler incelendi, hiçbir şey çıkmadı. Ne bir hata ne bir usulsüzlük.

Diğerleri gizli tanıklar ve iftiracılar; bu tanıkların kim olduğu, ne iş yaptıkları, sabıkaları, husumetleri, akli dengelerinin yerinde olup olmadığı belli değil. Bu kişilerin sözde tanıklıklarının üzerine kişisel husumet besleyen, İBB’den iş alamamış bazı kişilerin iftiraları ve sosyal medya trollerinin ortaya attığı yalanlar eklenmiş. Bana yöneltilen iddialar ve soruları evrensel hukukçular görseler; kahkahalarla gülerler, şaka zannederler ya da hukukun düşürüldüğü duruma ağlarlar.

Gelelim asıl nedene: Suçumuz bir sonraki seçimin Cumhurbaşkanı Adayı ve müstakbel cumhurbaşkanının çalışma arkadaşı olmak. Kumpas bizlere değil Ekrem Başkan’a kurulmuştur. Bizler sadece bu kumpastaki boşlukları doldurmak için kullanılıyoruz o kadar. 86 milyon da bunun bilincinde.

Gelirinizin üzerinde kira ödediğinize dair iddialar yer aldı gazetelerde, doğru mudur?

6 yıldır iktidar destekçisi sosyal medya trollerinin ve sözde gazetecilerin hedefindeyim. Defalarca soruşturuldum. Süleyman Soylu, bakanlığı döneminde beni hedef aldı, her şeyimi araştırdı. Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi?

İLK KEZ AÇIKLADI

Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019’da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme’ dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı.

Cezaevinde durum nasıl? Kimle kalıyorsunuz? Günler nasıl geçiyor?

Cezaevinde geçen en güzel gün, ne kadar güzel olabilir ki? Hayatın ne getireceğini sadece Allah bilir. Aklıma hiç gelmeyen bir durumu yaşıyorum. ‘Ah vah’ edecek biri değilim. Adapte olmak için çabalıyorum. Tek kalıyorum. Kızımı, oğlumu ve eşimi çok özlüyorum. Tek derdim bu. Çocuklar üzülüyor o da beni rahatsız ediyor. Yoksa burada çalışan insanlar da zor görev yapıyorlar, onları da anlıyorum. Milletvekillerimiz, avukatlarımız sağolsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar.

“ELBETTE HESAPLAŞACAĞIZ"

Bize düşman olabilirler, nefret ediyor olabilirler ama bu objektif olmalarına mani değil. Saatlerce yayınlarda, gazetelerde, televizyonlarda iftira atıp, araya ‘bunlar iddia tabii’ diye sıyrılmaya çalışıyorlar. Çamur at izi kalsın. Yapmayın, ahlaklı ve centilmen olun. “Medya A.Ş, kurultayda delegelere 1200 telefon ve tablet dağıttı” denildi. ‘Telefonların içine soğuk cüzdan ve içine 5 bin dolar yüklendi’ denildi, ‘elimde belge var’ denildi şimdi konuşulmuyor bile. Yahu bu bilgileri size kim söyletti? Neden sorguda kimselere ve bana bu sorulmadı. Halkı manipüle etmek için yeni yalanlar söylüyorlar. İlk günlerde söyledikleri yalanları sonra kendileri bile unuttu. “560 milyarlık vurgun” dediler, İBB’nin 4 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı ortaya çıkınca bir daha bu yalanı dillendirmediler. Elbette hesaplaşacağız. Hakkımızda uydurulan her iftira kayıtlıdır. Kimse yaptığı kötülükler unutulacak sanmasın

Sözcü Gazetesi aracılığıyla vermek istediğiniz mesajınız nedir?

Bir ara kadınların itirafçı olmaya zorlandığı açıklanmıştı siyasiler. Şimdi yeni şeyler duyuyoruz. Bir ara kadınların itirafçı olmaya zorlandığını açıklamıştı siyasiler. Şimdi yeni şeyler duyuyoruz. Şirketlerine, hesaplarına, mal varlıklarına el konulan iş insanlarına etkin pişmanlık kisvesiyle bize iftira atmaları için zorlama yapıldığı iddiaları kulağımıza geliyor. Yılların birikimini, mallarını korumak adına umarım kimse bu yola tevessül etmez. Umarım bu iddialar sadece iddiadır. İftiradan kimseye hayır gelmez. Bugün de gelmez, yarın da gelmez.

Son olarak 30 yıllık bir banka hesabım var. Devletimize verdiğim mal varlığı beyanım var. 2019 - 2025 arasını didik didik etsinler. Bakalım tek bir şüpheli konu var mı? Hatta birinci ve ikinci derece yakınlarıma da baksınlar. Tek bir şüpheli mal edinimi var mı? On milyonlarca liralık yolsuzluk iddiası var ise nereye gitti bu paralar? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya mı? İnsanın ağrına gidiyor. Umarım bu hukuksuzluk, bu ülkede başka kimsenin başına gelmez. Silivri’den başta SÖZCÜ ailesine ve tüm okurlarınıza en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum.