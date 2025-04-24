İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.
Günel, sosyal medya hesabından, "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklamasını yaptı.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltıların ardından "Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir!" paylaşımında bulundu.