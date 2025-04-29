İBB'ye yönelik 26 Nisan'da (Cumartesi günü) gerçekleştirilen operasyonda 52 kişiyle birlikte gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı.

Ongun'a ifadesinde adresinde bulunan 13 bin 800 TL'lik nakit paranın kaynağı soruldu.

"YAKIN ZAMANDA OĞLUMUN OKUL ÖDEMESİ VARDIR"

Gözdem Ongun, bu paranın oğlunun bayram harçlığı olduğunu belirterek şu yanıtı verdi:

"13.800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı kendimin ve etraftan aldığım borçlardan elde ettiğim ve ihtiyaç anında kullanmak üzere ikametimde bulundurduğum paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu nedenle bu miktarda bir paranın ikametimde bulunması normaldir."