Cezaevindeyken sağlık sorunları yaşayan ve anoreksiya nervoza teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Cezaevinden tahliye edildiğinde 37 kiloya kadar düştüğü bilinen Candan'ın, hastalığının ilerlemesiyle 23 kiloya kadar zayıfladığı ve kalbinin ikinci kez durmasının ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.

"YORUMSUZ"

Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir programa katılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün açıklamaları ise tepki çekti. Katıldığı bir yayında Övüç, Nihal Candan'ın geçmişte yaşadığı bir ilişkiye atıfta bulunarak, "Nihal'in evli bir sevgilisi vardı. Bu ilişki sona erdikten sonra sevgilisi intihar etti. Eşi, Nihal’e günlerce beddua etti. Yorumsuz..." ifadelerini kullandı.

Murat Övüç’ün sözleri sosyal medyada çok sayıda tepki aldı. Candan ailesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.