Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekilmiş ve hükmen mağlup sayılmıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten ise 9 Şubat'ta oynanan müsabakanın ertesi günü, bir paylaşım yapılmış ve "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Murat Sancak paylaşımında, "Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımın ardından Sancak daha sonra Galatasaray'a verdiği yanıtı sildi.