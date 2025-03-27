Türkiye'nin en zengin iş insanı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda siyasi görüşüne ilişkin "'İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. vatandaşıyım'' ifadelerini kullanmıştı.



Röportajın çok sayıda basın kuruluşu tarafından haberleştirilmesi ve 'Atatürkçü değilim' ifadesinin tepki toplaması üzerine kişisel blog sayfasından açıklamada bulunan Murat Ülker, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.



'NİYETİM ATATÜRK VE DİNİ İSTİSMAR ETMEKTEN KAÇINMAKTI'



Ülker, kendisine yönelik eleştirilere açıklama getirerek, söylediklerinin Atatürk'ü siyasete alet etmekten kaçınmak olduğunu belirtti. Kendisini yeterince açık ifade edemediği için takipçilerinden özür dileyen Ülker, şu ifadeleri kullandı:



"SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KENDİME YAKASI AÇILMADIK SORULARI SORUP CEVAPLARKEN, YİNE AYAĞIM TAKILDI. ZİRA BİRİLERİ YİNE BİR CEVABIMI BAĞLAMINDAN KOPARIP, CIMBIZLAYARAK “MURAT ÜLKER ATATÜRKÇÜ DEĞİL..” BAŞLIĞIYLA “TIKLAMA TUZAĞI” KURMAYA ÇALIŞIYORLAR. TAKİPÇİ ARTTIRMAK İÇİN BUNU BİLE YAPMAK, NE AYIP! İŞTE KASDIM DA TAM BU İDİ: ATATÜRKÜMÜZÜ, DİNİMİZİ İSTİSMARDAN KAÇINDIĞIMI BELİRTMEKTİ. ÖZÜR DİLERİM BELKİ DAHA AÇIKÇA MI YAZMALIYDIM.

Bakın kendime sorduğum soru ve cevabım şöyleydi:

1997 yılında Türkiye’de seçilmiş iktidara karşı 28 Şubat post-modern darbesi yapıldı. “Ülker Grubu”nun pek çok muhafazakâr grup gibi, “askerler tarafından “alışveriş edilmemesi gereken markalar listesine alındığı söylentisi” yayıldı. Ülker ürünleri orduevlerine sokulmadı, kimi marketlerin raflarından indirildi.

O dönem sonrasında Ülker Mehmetçik Vakfına 1,5 milyon dolar bağış yaptı, 75. yıl kutlamalarının da ana sponsoru oldu. BU HAREKETİMİZ DE BUGÜNE BENZER ŞEKİLDE İSTİSMAR EDİLEREK ELEŞTİRİLDİ. O dönemde icranın başında değildim ama bu kararlarda tuzum var mıydı? Nasıl karşıladım? 15 Temmuz Darbesi sonrası da FETÖ ile Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışılınca yine, o dönemden gelen “BİZ ATATÜRKÇÜYÜZ” ANLAMINA GELDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİM. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?

Evet hepimiz beraber karar verdik. Babam ihtiyacı olmadığı halde bizimle istişare ederdi. Bu herhalde onun nazik tabiatına uygun bir öğretme usulü idi. Mehmetçik Vakfına yapılan bağışın darbe ile ilgisi yok, çünkü zaten darbe o vakit geçmişte kalmıştı. Yapılan bağış çatışmalarda uzuv kaybeden Mehmetçiklere yardım içindi. Devletimizin 75’inci yılı kutlamalarına sponsor olmamız ise bana göre zaten vazifemizdir. 100. yılı da coşkuyla kutladık. İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim.

GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ CEVABIMA EK OLARAK DAHA AÇIK BELİRTMEM GEREKİRSE, ATATÜRKÜMÜZÜ, DİNİMİZİ İSTİSMARDAN KAÇINDIĞIMI BELİRTMEKTİ. AFFOLA.







