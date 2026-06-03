Borsa İstanbul'daki genel düşüş eğilimine meydan okuyan Astor Enerji hisseleri, mayıs ayındaki yükseliş grafiğini haziran ayında da sürdürüyor. Şirketin borsadaki güçlü performansı, Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’i Türkiye’nin en zenginleri listesinde zirveye taşıdı.

FORBES MİLYARDERLER LİSTESİ DEĞİŞTİ

Forbes’un yayınladığı milyarderler listesinde yer alan verilere göre Feridun Geçgel’in kişisel serveti, şirketinin hisselerindeki yükselişle birlikte büyük bir artış gösterdi.

Güncel verilere göre Geçgel'in serveti günlük 711 milyon dolarlık (yüzde 15,66) yükselişle 5,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu artışla birlikte Geçgel, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu. Feridun Geçgel, dünyanın en zengin insanları listesinde de kendisine 803. sırada yer buldu.

HİSSELER DEĞERLENDİ SERVETİ UÇTU

Astor Enerji hisseleri, piyasalardaki genel durgunluğa rağmen son bir ayda yaklaşık yüzde 15 oranında değer kazandı.

ABD'Lİ ŞİRKETLE ANLAŞMA

Feridun Geçgel'in servetindeki yükseliş trendi nisan ayının sonunda ivme kazanmıştı. Şirket, 28 Nisan tarihinde ABD merkezli bir firma ile 51,5 milyon dolar tutarında büyük bir transformatör sözleşmesi imzalamıştı. Bu anlaşmanın ardından Türkiye'nin en zenginleri listesinde Geçgel, 4. sıraya kadar tırmanmıştı.