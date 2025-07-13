Normal şartlar altında 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), gündem yoğunluğu gerekçesiyle çalışma takvimini 24 Temmuz'a kadar uzattı.



Meclis'e gelecek hafta sunulacak kanun teklifleri arasında ekonomi alanındaki düzenlemelerin yanı sıra, enerji ve sağlık alanlarındaki bazı kanun teklifleri de yer alacak.



KENEVİR YASASI MECLİS'E GELİYOR



Haziran ayında AKP tarafından kamuoyuna duyurulan ve tıbbi amaçlı satılacak kenevirin eczanelerde yasal hale gelmesini öngören düzenlemeye çok sayıda tepki gelirken, kanun teklifi için en sert açıklama Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'den gelmişti.



Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, değişikliğin 'sosyal felakete' yol açabileceğine dikkat çekmiş, TBMM çatısı altındaki milletvekillerine seslenerek kenevir yasasını kabul etmemeleri çağrısında bulunmuştu.



TEPKİLER DİNLENMEDİ, DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR



Kamuoyunda gösterilen tüm tepkilere rağmen, AKP tarafından Meclis'e sunulan ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme geri çekilmedi.



Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak düzenlemenin kabul edilmesi ve Meclis tatile girmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor.









