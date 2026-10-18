Ülker'in yönetimindeki Gözde Girişim Sermayesi'nin portföy şirketlerinden Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş., ambalaj sektörünün önemli oyuncularından İmaj Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisselerini satın alma işlemini resmen tamamladı.

Yapılan anlaşma kapsamında İmaj Ambalaj’ın yüzde 67 oranındaki payı, 4 milyon 20 bin Euro bedelle Polinas’a devredildi. Bu hamleyle Polinas; Gebze’de üretim tesisleri bulunan ve 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin hakim hissedarı oldu.

Satın alma sürecine ilişkin gelişme ilk olarak 16 Ekim 2026 tarihinde Patronlar Dünyası tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kerim Ülker imzasıyla yayımlanan haberin ardından Gözde Girişim Sermayesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden resmi açıklama yaparak hisse devrinin tamamlandığını doğruladı. Açıklamada, taraflar arasında imzalanan Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi kapsamında öngörülen kapanış koşullarının yerine getirildiği belirtildi.

4 MİLYON 20 BİN EUROYA DEVREDİLDİ

Gözde Girişim Sermayesi tarafından KAP’a yapılan açıklamada, satın alma işleminin şirketin bağlı ortaklığı Polinas Plastik aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. İşlemin, gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörüne yönelik baskılı esnek ambalaj üretimi yapan İmaj Ambalaj’ın sermayesindeki yüzde 67 oranındaki payları kapsadığı kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Portföy yatırımlarımızdan bağlı ortaklığımız Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından, gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörüne yönelik baskılı esnek ambalaj üretimi gerçekleştiren İmaj Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden yüzde 67 oranındaki payların toplam 4 milyon 20 bin Euro pay devir bedeliyle devralınmasına ilişkin Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmede öngörülen kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben pay devir işlemi tamamlanmıştır.”

GİZLİ TUTULMA SÜRECİ

Gözde Girişim Sermayesi’nin KAP bildiriminde, satın alma görüşmelerine ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının daha önce ertelendiği de belirtildi. Şirket yönetim kurulunun 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/14 sayılı kararıyla, görüşme ve müzakere sürecine ilişkin açıklamanın ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

Erteleme kararının, şirketin ve bağlı ortaklığının meşru çıkarlarının korunması, yatırımcıların yanıltılması riskinin önlenmesi ve devam eden müzakerelerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla alındığı bildirildi. Kararın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi kapsamında uygulandığı kaydedildi.

Gözde Girişim, hisse devrinin tamamlanmasının ardından kamuya açıklamanın ertelenmesine neden olan gerekçelerin ortadan kalktığını belirtti. Satın alma işleminin sonuçlanması üzerine söz konusu gelişmenin KAP aracılığıyla yatırımcılara duyurulduğu açıklandı.

POLİNAS PLASTİK 1982 YILINDA MANİSA'DA KURULDU

İmaj Ambalaj’ın çoğunluk hisselerini devralan Polinas Plastik, 1982 yılında Manisa’da kuruldu. Gözde Girişim Sermayesi’nin portföyünde yer alan şirket, plastik film ve ambalaj malzemeleri üretimi alanında faaliyet gösteriyor.

Polinas, 2011 yılında İtalya’nın önde gelen BOPET film üreticilerinden Nuroll SpA’yı bünyesine kattı. Söz konusu satın almayla uluslararası üretim faaliyetlerini genişleten şirket, Türkiye ve Avrupa’daki tesisleri üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam üç üretim tesisine sahip Polinas, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Avrupa’nın büyük entegre üreticileri arasında yer alan şirket, İmaj Ambalaj’ın çoğunluk hisselerini devralarak baskılı esnek ambalaj üretimi yapan bir şirketi daha bünyesine katmış oldu.

2001 YILINDA KURULDU

Polinas tarafından çoğunluk hisseleri satın alınan İmaj Ambalaj, 2001 yılında kuruldu. Satın alma öncesinde Aktif Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketin üretim merkezi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunuyor.

İmaj Ambalaj, 41 bin 500 metrekarelik alanda kurulu üretim tesisinde gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörüne yönelik baskılı esnek ambalaj üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin yıllık üretim hacmi 15 bin ton seviyesinde bulunuyor.

Gebze’deki tesiste üretilen ambalaj ürünleri, yurt içi pazarın yanı sıra uluslararası müşterilere de gönderiliyor. İmaj Ambalaj’ın ihracat yaptığı ülkeler Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

İmaj Ambalaj, üretiminin bir bölümünü 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirketin Gebze’deki üretim faaliyetlerinde 250’den fazla çalışan görev yapıyor.

Şirketin yıllık cirosu ise yaklaşık 40 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Satın alma haberinde kullanılan döviz kuru karşılığıyla 2 milyar liranın üzerinde yıllık satış hacmine sahip olan İmaj Ambalaj’ın yüzde 67 oranındaki hissesi, 4 milyon 20 bin Euro karşılığında Polinas’a geçti.

ÜLKER İMAJ AMBALAJ'IN HAKİM HİSSEDARI OLDU

Gözde Girişim Sermayesi’nin bağlı ortaklığı Polinas tarafından gerçekleştirilen satın alma işlemi sonucunda İmaj Ambalaj’ın çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Yaklaşık 220 milyon liralık işlemle birlikte Ülker Ailesi’nin yönetimindeki Gözde Girişim’in iştiraki, şirket sermayesinin yüzde 67’sini kontrol eder hale geldi.

Hisse devrinin tamamlanmasıyla Polinas’ın bünyesinde faaliyet gösteren ambalaj şirketlerine İmaj Ambalaj da katıldı. Polinas’ın 50’den fazla ülkeye, İmaj Ambalaj’ın ise 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği iki şirketin mevcut üretim faaliyetleri arasında yer alıyor.

Gözde Girişim’in KAP açıklamasıyla resmileşen işlemde satın alma bedeli, devralınan hisse oranı ve kapanış sürecine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece 29 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında açıklanması ertelenen satın alma süreci, hisse devrinin tamamlanmasının ardından resmen duyurulmuş oldu.