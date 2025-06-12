Forbes Dergisi'ne göre 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, kamuoyu tarafından Fenerbahçeli kimliğiyle tanınıyor.



Uzun yıllardır sarı-lacivertli kulübe verdiği maddi desteklerle gündem olan Ülker, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i markasının reklam yüzü yapmıştı.

REKLAM FİLMİ İÇİN 1,5 MİLYON EURO ÖDEDİ



Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre Ülker, bu reklam kampanyası için Osimhen'e 1.5 milyon Euro ödedi.



Söz konusu anlaşma, Türkiye'de reklam filminde oynayan futbolcular arasında bugüne kadar yapılmış en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçerken, Murat Ülker geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu üzerine holding binasına Galatasaray bayrağı asarak centilmenlik örneği göstermişti.









