Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Murat Ünalmış, bu kez ailesinden güzel bir haberle gündeme geldi. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ünalmış, küçük oğlu Toprak'ın birinci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.
OĞLUNUN İLK YAŞINI KUTLADI
SHOW TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Mirza karakterini canlandıran Murat Ünalmış, Eylül 2023'te Bulgaristan kökenli Nutiye Akar ile evlenmişti. Çift, 2024 yılında ilk çocukları Selim Baran'ı, ardından ikinci oğulları Toprak'ı kucaklarına almıştı.
45 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından küçük oğlu Toprak'ın ilk yaş günü kutlamasına ait fotoğrafları paylaştı. Organizasyonda Ünalmış'ın ailesinin yanı sıra rol arkadaşları Yeşim Gül ve Sezin Bozacı da yer aldı.
DUYGUSAL MESAJIYLA KUTLADI
Oğlunun yeni yaşını kutlayan Murat Ünalmış, paylaşımına şu sözleri yazdı:
"İyi ki doğdun babam. İlk yaş günün kutlu olsun. Allah seni iyilerden kılsın, iyilerle karşılaştırsın, hayırlı ve güzel bir ömür versin."
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Oyuncunun eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı aile fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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