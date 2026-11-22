Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Murat Ünalmış, bu kez ailesinden güzel bir haberle gündeme geldi. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ünalmış, küçük oğlu Toprak'ın birinci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.